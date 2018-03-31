مقتل 3 عناصر بـ«الحشد الشعبي» في انفجار عبوة ناسفة

أفاد مصدر أمني، في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بمقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي في انفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك.



وقال المصدر، حسب وسائل إعلام عراقية، إن القوات الأمنية العراقية بدأت عملية أمنية تجاه منطقة الفراغ الأمني شرق قضاء طوزخورماتو جنوب كركوك؛ لمطاردة الإرهابيين شرق طريق «بغداد- كركوك»، لتأمينه بشكل إضافي، وأيضًا البحث عن جثث عناصر الشرطة الاتحادية، الذين نشرت عصابات داعش الإرهابية صور إعدامهم.



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة من لواء 52 بالحشد الشعبي (قوة التركمان) تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، أدى إلى مقتل 3 عناصر، وذلك خلال تفتيشهم نفقًا في قرية القوشجية جنوب شرق قضاء طوزخورماتو.



