«مميش»: مشروع قناة السويس الجديدة ضرورة حتمية تحافظ على الصدارة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن مشروع القناة الجديدة جاء كضرورة حتمية للحفاظ على صدارة القناة، وإثبات جدارتها على مواكبة التغيرات المستمرة في صناعة النقل البحري.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، الفريق أول زبير محمود حياة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، بمركز المحاكاة والتدريب البحري، التابع للهيئة بمدينة الإسماعيلية، على هامش زيارته الرسمية إلى مصر.



وأضاف مميش أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، وخلق حياة جديدة بالمنطقة، بتنفيذ مشروع التنمية الواعد بمنطقة القناة، وطرحه على الخريطة الاستثمارية العالمية لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في المناطق الصناعية واللوجستية التابعة للمشروع، فضلًا عن تقديم حزمة من الخدمات البحرية واللوجستية ضمن الموانئ الستة بمنطقة القناة.



وأكد الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الأسرع والأقصر والأكثر أمانا بين الشرق والغرب، مشيرا إلى نجاح هيئة القناة في الحفاظ على صدارتها من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى انتهاج الهيئة سياسات تسويقية مرنة استطاعت جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.





وأشاد مميش بعلاقات التعاون التاريخية المشتركة، والتقارب الشديد بين مواطني البلدين، متمنيا فتح أواصر جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، بما يمكن معه مواجهة التحديات وخلق أفاق جديدة للتنمية الشاملة.



وبدوره، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية عن سعادته لرؤية خطط التنمية المصرية تتحول إلى واقع ملموس، من خلال مشروعات قومية عملاقة تبرهن للعالم أجمع إرادة وقدرة المصريين على مواجهة التحديات وصنع غد أفضل.



واستمع إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة، يوضح أهميتها في خدمة حركة التجارة العالمية وكيفية تكاملها مع مشروع التنمية بمنطقة القناة لتغيير مستقبل المنطقة وتحويلها إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.



وأهدى مميش، خلال اللقاء، درع قناة السويس الجديدة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، ودعاه لجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم زيارة موقع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.