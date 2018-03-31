القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 03:51 م

نيابة أمن الدولة تستمع لأقوال «صبرى» فى بلاغه ضد «المصرى اليوم»

سمير صبري
سمير صبري
dostor.org/2112061

استمعت نيابة أمن الدولة العليا، لأقوال المحامى سمير صبرى، لأقواله فى بلاغه ضد جريدة «المصرى اليوم»، لنشرها مانشيت بتاريخ 29 مارس 2018، أساءت فيه إساءة بالغة إلى الشعب المصرى.

وقال صبرى فى البلاغ الذى حمل رقم، 3877 لسنه 2018، إن القائمين على جريدة المصرى اليوم، نشروا على الصفحة الأولى مانشيت مسمومًا مغرضًا سطر بمداد أسود خسيس أهان المصريين جميعًا، ووجه عبارات قذرة أساءت لكل مصرى شارك وأدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة، ووجهت اتهامات حقيرة لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها والتى يعف اللسان والقلم عن ذكرها.

وأضاف "صبرى"، أنه ثبت يقينًا أن كل ما سطر يشكل العديد من الجرائم الجنائية والصحفية، حيث قدم ثمانى حافظات مستندات وأسطوانات مدمجة لبرامج أذاعتها قنوات معادية، وكلها تحتوى على العديد من الجرائم التى ارتكبتها الصحيفة ضد الدولة والشعب المصرى وجميع أجهزة الدولة والمستندات التى تدلل عَلِى إشادة دول العالم بنزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية، وآراء وتقييم المختصين فيما نشرته الجريدة، وتمسك صبرى بإحالة المسئول عما نشر للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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