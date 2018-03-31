رئيس بوتسوانا يتنحى بعد 10 سنين في الحكم

تنحى رئيس بوتسوانا، إيان خاما، وهو جنرال عسكرى متقاعد، عن منصبه، اليوم السبت، بعد عشر سنوات فى الحكم، لتنتقل السلطة فى البلد الإفريقى الغنى بالماس إلى نائبه موجويتزى ماسيسى.



وسيصبح ماسيسى ثالث زعيم للدولة، الواقعة فى جنوب قارة إفريقيا، من خارج عائلة «خاما» السياسية التى هيمنت على السياسة فى بوتسوانا منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1966.



ويرث ماسيسى (55 عاما) الحكم فى بلد يعتبر منذ عقود منارة للديمقراطية فى إفريقيا، ويحظى بإدارة اقتصادية قوية، لكنه يواجه مهمة ثقيلة تتمثل فى تقليل الاعتماد على الألماس.