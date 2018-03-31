القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 03:48 م

«العزاوي» يُشدد على ضرورة شن عملية عسكرية بديالي العراقية

عبد الخالق العزاوي
عبد الخالق العزاوي
منار أحمد
dostor.org/2112058

شدد عبد الخالق العزاوي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، على ضرورة شن عملية عسكرية لإنهاء وجود تنظيم "داعش" على حدود ديالى مع صلاح الدين، لتأمين القرى والمناطق المحررة، لافتًا إلى أن تكرار مسلسل الهجمات عليها مؤشر سلبي.

كما أكد العزاوي، اليوم السبت، أن الحشد العشائري في ناحية العظيم شمال المحافظة في حالة استنفار قصوى، بسبب ما أسماه "نشاط تنظيم داعش في قضاء صلاح الدين".

وقال العزاوي للسومرية نيوز إن نشاط تنظيم داعش ضمن مناطق الميتة والمطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الأخيرة أصبح ملحوظًا وبشكل لافت في الأونة الأخيرة، لافتًا إلى أن الحشد العشائري في ناحية العظيم، الآن، في حالة استنفار قصوى تحسبًا لأي طارئ.

وأضاف العزاوي أن قرى العظيم، ضمن منطقة الحاوي القريبة من الميتة والمطيبيجة، في حالة إنذار على مدار الساعة، لافتًا إلى ضرورة تغطية تلك الأجواء بالطيران الحربي لأن حركة داعش لم تقتصر على الليل، بل لديه نشاط واضح خلال النهار ويمكن رؤية تحركاته عن بعد.

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