العراق يُدين القمع الإسرائيلي على تظاهرات غزة

أدان العراق، اليوم السبت، استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحى في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة بفلسطين، مجددًا في الوقت نفسه دعمه للشعب الفلسطيني وموقفه الثابت والدائم للقضية الفلسطنية بما يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.



وقال احمد محجوب، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، للسومرية نيوز، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة بذكرى يوم الأرض، الذي تسبب بسقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى من الفلسطينيين يعتبر انتهاكًا صارخًا جديدًا للمواثيق والقوانين الدولية.



يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت المتظاهرين الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد 16 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1200 آخرين بجروح مختلفة.