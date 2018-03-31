القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
عالم
السبت 31/مارس/2018 - 02:55 م

العراق يُدين القمع الإسرائيلي على تظاهرات غزة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
منار أحمد
dostor.org/2111984

أدان العراق، اليوم السبت، استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحى في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة بفلسطين، مجددًا في الوقت نفسه دعمه للشعب الفلسطيني وموقفه الثابت والدائم للقضية الفلسطنية بما يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال احمد محجوب، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، للسومرية نيوز، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة بذكرى يوم الأرض، الذي تسبب بسقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى من الفلسطينيين يعتبر انتهاكًا صارخًا جديدًا للمواثيق والقوانين الدولية.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت المتظاهرين الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد 16 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1200 آخرين بجروح مختلفة.

ads
اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ أقل من شهر

العراق يرفض وجود القوات التركية على أراضيه

منذ أقل من شهر

الاحتلال الإسرائيلى يعترف بتدمير مفاعل نووى فى سوريا

منذ أقل من شهر

كوريا الجنوبية تستعد لإنشاء طريق سريع يربطها بجارتها الشمالية

منذ أقل من شهر

زعيم كوريا الشمالية يريد إبرام معاهدة سلام مع أمريكا

منذ أقل من شهر

كاليفورنيا: إدارة ترامب أعلنت علينا الحرب

الآن

تفاصيل مفاوضات انضمام «أبوتريكة» لقناة الأهلى

«الاستثمار»: 16 مليار دولار حجم تمويل مشروعات تنمية سيناء

احتجاجات فى كاليفورنيا بسبب مقتل أمريكى أسود برصاص الشرطة

الأمم المتحدة: قلة الوفاة تسبب الانفجار السكانى فى مصر

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

قبول دعوى إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

ألبومات الصور

290 خريجًا بصيدلة كفر الشيخ في الملتقي الأول للتوظيف

الجيزة تحتفل بعيدها القومى

«سلطان» يتفقّد الجناح السعودى بمعرض الإسكندرية للكتاب

عبد الباسط حمودة يحتفل بزفاف ابنه (صور)

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

قبول دعوى إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

كشكول

ورش للمبدعين وأنشطة لليتامى بالأزهر حتى 5 أبريل

بالفيديو.. "الورداني" يقترح حلولًا غير تقليدية لمحاربة التطرف

محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر "بروفايل"

اعتماد 7 كليات بجامعة المنيا.. ومادة حقوق الإنسان شرط للتخرج

حسين عويضة: الأزهر لن ينهض بدون ثقافة العلماء القدامى

الأمصار

«كتائب القسام» تطلق موقعها الإلكتروني باللغة العبرية

خلال الساعات المقبلة.. الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب

3 أشخاص يحسمون مصير رئيس حكومة الوفاق الليبي

الأممم المتحدة تطالب بتحقيق شفاف في مقتل فلسطينيين في غزة

إدخال وقود مصري عبر معبر رفح

منوعات

اكتشاف أثار بدء استيطان البشر بأمريكا الشمالية

في يومه العالمي.. سكان الأسمرات يحاربون «الدرن» بمباراة كرة قدم (فيديو)

دليلك لاستغلال كدبة أبريل

ولاد الكار

«الصحفيين»: بدء تلقى طلبات الحج 7 أبريل لمدة أسبوعين

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك