مصادرة كميات من حيوان «خيار البحر» بمطار القاهرة

أحبط مسئولو جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من حيوان خيار البحر والمحظور تصديره أو التجارة فيه، حيث تمت مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.



وأثناء إنهاء إجراءات فحص طرد مشحون إلى هونج كونج قادم على متن طائرة مصر للطيران، اشتبه مأمور الحركة فى مشمول الطرد رقم 032375336، ومشموله 21 كجم مُصدرة إلى هونج كونج.



وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة جمركية لمعاينة الطرد، وبالفحص تبيّن وجود 21 كيلو جرامًا من خيار البحر، المحظور تصديره والتجارة فيه.



ومن جانبه قرر مدير عام جمارك الطرود البريدية أمرًا باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة.