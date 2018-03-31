نرمين ماهر تواجه «العنوسة» في «مطربين عن الطعام»

أعربت الفنانة نرمين ماهر عن سعادتها بفيلمها السينمائي «مطربين عن الطعام»، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض.



وقالت «نرمين» في تصريح خاص لـ«الدستور» إنها تجسد دور فتاة شعبية تقطن برفقة شقيقتها التي تجسدها الفنانة «تتيانا» بإحدى الحارات الشعبية بمفردهن، ويواجهان أزمة العنوسة ببحثهم عن شريك حياتهم ولكن بعض محاولتهم بائت بالفشل رغم تمتعهم بالجمال والرشاقة.



وتدور أحداث الفيلم عن شابين من الأرياف يقصدان القاهرة لطلب الرزق، ويلتقيان بفتاتين عن طريق الصدفة ومع تطور الأحداث يقعان فى حبهما وتسير المواقف فى إطار اجتماعي كوميدى إذ يروى الفيلم جانبًا من معاناة الشباب فى مواجهة البطالة والفقر.



«مطربين عن الطعام» بطولة نرمين ماهر وأحمد عزمي وأميرة نايف وتتيانا وأحمد صيام، وإنتاج شركة كاراس للإنتاج الفني برئاسة طارق رمسيس، وإخراج أحمد القصاص.