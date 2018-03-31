القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 02:52 م

غدًا.. نظر أولى جلسات طعن قاتل صاحب محمصة الإسكندرية على إعدامه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
منى ربيع
dostor.org/2111978

تنظر محكمة النقض، غدًا الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من المتهم «عادل عسلية» على الحكم الصادر ضده بالإعدام، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه يوسف لمعي، صاحب محمصة بالإسكندرية.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد عاقبت المتهم «عادل عسلية» بالإعدام، بتهمة ذبح صاحب محمصة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وفي يناير الماضي، قام المتهم عادل عبدالنور، وشهرته «عسلية»، بذبح المجني عليه يوسف لمعي، صاحب محمصة رويال في منطقة خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، اعتراضًا على بيعه الخمور، وترصد له وانتظره داخل مقهى مجاور للمحمصة، وعند جلوسه، ذبحه من الخلف مرتين، وسجلت كاميرات المحل كل تفاصيل الواقعة، وتم القبض عليه مختبئًا بمنزل مهجور بمنطقة الرمل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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