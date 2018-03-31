القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
مصر
السبت 31/مارس/2018 - 02:51 م

السياحة تبحث توزيع تأشيرات العمرة على الشركات

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
رامى حسين
dostor.org/2111976

قررت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الرقابة على الشركات، منح الشركات العاملة في موسم العمرة للعام الحالي، والمتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج السعودية مهلة أخيرة ونهائية حتى يوم الإثنين 2 من شهر أبريل المقبل، حيث اشترطت ضوابط العمرة ألا يتم التعامل مع الشركات إلا بوجود عقد بين الشركة والوكيل السعودي.

كما أعلنت اللجنة في تصريحات صحفية أنها ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء الثالث من أبريل المقبل، لتحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي من عدد التأشيرات المخصصة لموسم العمرة هذا العام 1439هـ حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وتسويق برامجها.

يذكر أن عدد التأشيرات المخصصة لموسم العمرة الحالي 500 ألف تأشيرة، تنفذ 400 ألف تأشيرة حتى شهر شعبان و100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات

منذ حوالي 19 ساعة

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة

منذ يومين

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة

منذ 3 أيام

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

منذ 3 أيام

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات

الآن

تفاصيل مفاوضات انضمام «أبوتريكة» لقناة الأهلى

«الاستثمار»: 16 مليار دولار حجم تمويل مشروعات تنمية سيناء

احتجاجات فى كاليفورنيا بسبب مقتل أمريكى أسود برصاص الشرطة

الأمم المتحدة: قلة الوفاة تسبب الانفجار السكانى فى مصر

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

قبول دعوى إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

ألبومات الصور

290 خريجًا بصيدلة كفر الشيخ في الملتقي الأول للتوظيف

الجيزة تحتفل بعيدها القومى

«سلطان» يتفقّد الجناح السعودى بمعرض الإسكندرية للكتاب

عبد الباسط حمودة يحتفل بزفاف ابنه (صور)

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

قبول دعوى إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

كشكول

ورش للمبدعين وأنشطة لليتامى بالأزهر حتى 5 أبريل

بالفيديو.. "الورداني" يقترح حلولًا غير تقليدية لمحاربة التطرف

محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر "بروفايل"

اعتماد 7 كليات بجامعة المنيا.. ومادة حقوق الإنسان شرط للتخرج

حسين عويضة: الأزهر لن ينهض بدون ثقافة العلماء القدامى

الأمصار

«كتائب القسام» تطلق موقعها الإلكتروني باللغة العبرية

خلال الساعات المقبلة.. الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب

3 أشخاص يحسمون مصير رئيس حكومة الوفاق الليبي

الأممم المتحدة تطالب بتحقيق شفاف في مقتل فلسطينيين في غزة

قلق أمريكي من تحرك «البحرية الروسية» تجاه كابلات الاتصالات الدولية

منوعات

اكتشاف أثار بدء استيطان البشر بأمريكا الشمالية

في يومه العالمي.. سكان الأسمرات يحاربون «الدرن» بمباراة كرة قدم (فيديو)

دليلك لاستغلال كدبة أبريل

ولاد الكار

«الصحفيين»: بدء تلقى طلبات الحج 7 أبريل لمدة أسبوعين

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك