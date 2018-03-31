السياحة تبحث توزيع تأشيرات العمرة على الشركات

قررت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الرقابة على الشركات، منح الشركات العاملة في موسم العمرة للعام الحالي، والمتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج السعودية مهلة أخيرة ونهائية حتى يوم الإثنين 2 من شهر أبريل المقبل، حيث اشترطت ضوابط العمرة ألا يتم التعامل مع الشركات إلا بوجود عقد بين الشركة والوكيل السعودي.



كما أعلنت اللجنة في تصريحات صحفية أنها ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء الثالث من أبريل المقبل، لتحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي من عدد التأشيرات المخصصة لموسم العمرة هذا العام 1439هـ حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وتسويق برامجها.



يذكر أن عدد التأشيرات المخصصة لموسم العمرة الحالي 500 ألف تأشيرة، تنفذ 400 ألف تأشيرة حتى شهر شعبان و100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.