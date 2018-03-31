«المرأة العربية» تدين جرائم الاحتلال في قتل المتظاهرين

أدانت منظمة المرأة العربية، الجرائم التي قامت بها سلطات الاحتلال الصهيوني، التي استهدفت المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرة التي انطلقت في غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، والذي صدر عنه سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.



وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إن إسرائيل تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم جسيمة وسلوكيات تميزية بحق الشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي حل القضية الفلسطينية العادلة، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.



وطالبت «التلاوي»، المجتمع العربي والدولي والأمم المتحدة ومجلس أمن الدولة، بإدانة ومعاقبة مثل هذه الجرائم العنيفة التي تذهب بأرواح بريئة، وإيقافها والتحرك السريع لصد تلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.