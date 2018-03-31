أبرزها مطار العاصمة الإدارية.. مشروعات «الطيران المدني» الجديدة

قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى إنه من المقرر خلال الفترة المقبلة استكمال إنشاء بعض المشروعات المهمة والحيوية التابعة لوزارة الطيران المدنى، والتى ستلعب دورًا مهمًا وحيويًا واسثماريًا للدولة المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.



وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهم تلك المشروعات استكمال إنشاء مشروعات مطارات "التنمية المستدامة" وعلى رأسهما مطار سفنكس والعاصمة الإدارية، والذى من المقرر افتتاحهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وتابع: كما يتم الآن استمكال تطوير "مهبط مطار القاهرة الدولى" لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في كبريات المطارات العاملية، خاصة أن مطار القاهرة حصل على المركز الأول في قطاع الشحن الجوى والمركز الثانى على مستوى إعداد الحركة الركابية التي يستقبلها طوال العام في القارة الأفريقية، حيث يسعى مسئولو وزارة الطيران بتطوير وصيانة كافة المنشآت والأبنية التابعة لها، فضلا عن استكمال تطوير قرية البضائع التابع له.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم خلال الشهور المقبلة استلام أولى طائرات "صفقة القرن" والتي تعاقدت عليها الشركة الوطنية "مصر للطيران" أواخر العام الماضى، والتي شملت شراء 35 طائرة من أحدث الطرازات، ومن بينها طائرات بوينج 787 "دريم لاينر" والملقبة بـ"طائرة الأحلام"، لمواكبة كبريات شركات الطيران العالمة باعتبار مصر للطيران من أهم وأكبر شركات الطيران على مستوى العالم فى ظل التنافس الشرس والرهيب بين شركات الطيران العالمية.



وأضاف المصدر أنه سيتم استكمال بناء مشروع نادى "إير وسبروت 2" والمقرر افتتاحه خلال العام الجارى، كما سيتم استكمال بناء المبنى الجديد بمطار برج العرب الدولى والذى سيستع لحوالي 12 مليون راكبا سنويًا، لتخفيف الحركة الركابية والجوية على المبنى القديم خاصة عقب إغلاق مطار النزهة.



واستطرد: كما سيتم استكمال مشروع مدينة المطار "إيرو سيتى" والذى يعد من أهم المشروعات الكبرى التى تولى قيادات الطيران المدنى هتماما به نظرا لما سيحققه من عائدات وإيرادات مالية كبيرة وفقا للخطط الاستراتيجية والدراسات التى أثبت أهمية هذه المشروعات العملاقة.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم تركيب أحدث أجهزة الملاحة الجوية وردارات المراقبة الجوية بجميع المطارات المصرية والتى تم شراؤها من روسيا الفترة الماضية لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في أجهزة المراقبة الجوية، خاصة أن مصر إحدى أهم نقاط العبور على مستوى العالم.