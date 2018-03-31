القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 02:46 م

«مستثمري الغاز»: خفض سعر الفائدة ينعش قلب الاقتصاد

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين
طارق عتمان - علا العلاف
dostor.org/2111969

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن قرار خفض الفائدة علي الإيداع والإقراض بواقع 2% خلال شهرين علي التوالي، فبراير ومارس، سيؤدي إلي زيادة الاستثمارات وإقبال الصناع والمستثمرين علي القروض، موضحا أن خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدلات التضخم التي بلغت 14% علي أساس سنوي، ويؤدي لانتعاش قلب الاقتصاد المصري.

وأشار سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي بدأت تتلاشي وستحقق الدولة المصرية نموا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الرئيس السيسي أمامه تحديات جديدة خلال الفترة الرئاسية الجديدة، تتمثل في استعادة القطاعين الصناعي والاستثماري لمعدلات النمو المتوقعة.

وأوضح أن خفض سعر الفائدة سيعود علي عجلة الاقتصاد بشكل كامل، وسيسمح للمواطنين بتوصيل الغاز بالتقسيط، وتوفير مزيد من الدعم الموجه من الدولة للبوتاجاز، مشيرا إلي أنه يتوقع خفضا جديدا لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المصري.

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