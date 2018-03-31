«مستثمري الغاز»: خفض سعر الفائدة ينعش قلب الاقتصاد

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن قرار خفض الفائدة علي الإيداع والإقراض بواقع 2% خلال شهرين علي التوالي، فبراير ومارس، سيؤدي إلي زيادة الاستثمارات وإقبال الصناع والمستثمرين علي القروض، موضحا أن خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدلات التضخم التي بلغت 14% علي أساس سنوي، ويؤدي لانتعاش قلب الاقتصاد المصري.



وأشار سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي بدأت تتلاشي وستحقق الدولة المصرية نموا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الرئيس السيسي أمامه تحديات جديدة خلال الفترة الرئاسية الجديدة، تتمثل في استعادة القطاعين الصناعي والاستثماري لمعدلات النمو المتوقعة.



وأوضح أن خفض سعر الفائدة سيعود علي عجلة الاقتصاد بشكل كامل، وسيسمح للمواطنين بتوصيل الغاز بالتقسيط، وتوفير مزيد من الدعم الموجه من الدولة للبوتاجاز، مشيرا إلي أنه يتوقع خفضا جديدا لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المصري.