إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي فى مواجهات اندلعت فى مختلف نقاط التماس على الشريط الحدودى لقطاع غزة مع قوات الاحتلال.



وقالت مصادر طبية: «إن شابًا أصيب برصاص الاحتلال شرق جباليا شمالًا، وآخر شرق خان يونس، وثالثًا شرق مخيم البريج في مواجهات في تلك المناطق».



وفي مدينة رفح، بدأ الشباب بالتوافد على منطقة شرق رفح مقابل البرج الأحمر حيث قابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار باتجاههم.



وفي شرق مدينة غزة، أطلقت قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز تجاه عدد من المتظاهرين السلميين فى المنطقة، وما زالت الخيام التى أقامتها اللجنة التنسيقية في مسيرات العودة فى مناطق الاعتصام الخمسة، حيث تشهد تلك المناطق توافدًا للمواطنين في إطار التخييم على نقاط التماس.

