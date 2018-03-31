«الكسب» يستعد لإحالة محافظ المنوفية المتهم باستغلال النفوذ للجنايات

كشفت مصادر قضائية عن أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، يستعد لإحالة القضية المتهم فيها محافظ المنوفية الأسبق هشام عبدالباسط، إلى الجنايات لاتهامه بتضخم ثروته واستغلال النفوذ.



وأوضحت المصارد أن الجهاز يستكمل التحقيقات فى القضية المتهم فيها هشام عبدالباسط، وأن فريق الفحص والتحقيق برئاسة الدكتور محمد أيوب، استعجل تقارير الخبراء الحسابين حول حجم ثروة هشام عبدالباسط، بعد مراجعة إقرارات الذمة المالية، لمعرفة حجم الأموال التى من المفترض جمعها خلال فترة توليه الوظائف العامة بالدولة، داخل ديوان عام محافظتي المنيا والمنوفية على مدار 20 عامًا مع قائمة ممتلكاته للوقوف على الحجم الحقيقى لما حققه من كسب غير مشروع أسهم في تضخم ثروته بطريقة غير قانونية.



وقالت المصادر إنه عقب وصول كل التقارير الخاصة بإقرار الذمة المالية، وتقارير لجنة فحص ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، سيتم رفع تقرير لرئيس الجهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ قرار الإحالة للجنايات.