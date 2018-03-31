محافظة القاهرة: مد مهلة تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة

قال المتحدث الإعلامي خالد مصطفى، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن إدارة أملاك الدولة بالمحافظة نجحت في استرداد ٥ ملايين متر، تم الاعتداء عليها.



وأضاف، في تصريح لـ"الدستور"، أن مسئولية إدارة حماية أملاك الدولة، القيام بعملية الجرد الدائم والحصر المستمر للأراضي المعتدى عليها.



كان المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، قد أكد خلال اجتماعه الدوري برؤساء الأحياء، لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة السماح بتقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة، لتستمر حتى منتصف يونيو المقبل، علي أن تكون فقط للأراضي المقامة عليها منشآت منتجة كمصانع أو ورش وليست أراضي فضاء، وسرعة إنهاء الإجراءات طبقا للبرنامج المحدد، وسداد الرسوم المقررة، وفي حالة عدم التقدم بعد التاريخ المحدد، يتم استرداد الأرض، وإزالة التعديات.



وشدد المحافظ علي متابعة الأراضي التي تم استردادها فعليًا، والتأكد من عدم وجود أي تعديات عليها من خلال تقارير دورية من اللجان المشكلة بكل حي برئاسة سكرتير الحي، وتحت إشراف ومسئولية رئيس الحي شخصيا.

