القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 02:35 م

ياسر حشيش: السيارات الكهربائية تساعد في خفض دعم الوقود

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
أسماء إبراهيم
dostor.org/2111964

قال ياسر حشيش، عضو رابطة تجار سيارات مصر، إن قرار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن استيراد السيارات الكهربائية عدا الموتسيكلات إيجابي للغاية، ويتمنى سرعة تنفيذه في أقرب وقت.

وأضاف "حشيش"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السيارات الكهربائية ستعمل على تخفيض أسعار الوقود التقليدي مثل البنزين والغاز الطبيعي ما يؤدي إلي توجه الحكومة لخفض الدعم عن البنزين خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل أصدر اليوم، قرارًا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي "السيارات الكهربائية"، عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها "3 سنوات" بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية في مصر مؤخرًا، لافتًا إلى أن العالم كله يتجه حاليًا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول، ومنها إنجلترا، أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط.

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