7نصائح أساسية يجب معرفتها عند السفر
معظم الناس يواجهون وضعًا خطيرًا مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ولمنع حدوث مثل هذه الحالات قدم موقع "Brightside" سبعة نصائح أساسية يجب معرفتها عند السفر وهي..
1-انتبه إلى إرشادات مضيفاتك أو مضيفاتك أو إرشادات مرافقي القطار.
2-تعرف على مكان مخارج الطوارئ على نوع السيارة التي تستخدمها.
3-حافظ على ممتلكاتك، وخاصة الأشياء الثمينة، بالقرب منك.
4-إذا كنت مسافرًا مع الأطفال، انتبه لأمنهم في مقاعدهم.
5-إذا كانت هناك حالة طوارئ، ابق هادئًا واستمع إلى ما يطلب منك الطاقم القيام به.
6-شاهد مقاطع فيديو السلامة أو اتبع تعليمات الحفر.
7-ارتداء ملابس وأحذية مريحة.