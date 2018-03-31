القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
04:33 ص

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بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
لايف ستايل
السبت 31/مارس/2018 - 02:32 م

7نصائح أساسية يجب معرفتها عند السفر

7نصائح أساسية يجب
شيماء دهب
dostor.org/2111962

معظم الناس يواجهون وضعًا خطيرًا مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ولمنع حدوث مثل هذه الحالات قدم موقع "Brightside" سبعة نصائح أساسية يجب معرفتها عند السفر وهي..

1-انتبه إلى إرشادات مضيفاتك أو مضيفاتك أو إرشادات مرافقي القطار.

2-تعرف على مكان مخارج الطوارئ على نوع السيارة التي تستخدمها.

3-حافظ على ممتلكاتك، وخاصة الأشياء الثمينة، بالقرب منك.

4-إذا كنت مسافرًا مع الأطفال، انتبه لأمنهم في مقاعدهم.

5-إذا كانت هناك حالة طوارئ، ابق هادئًا واستمع إلى ما يطلب منك الطاقم القيام به.

6-شاهد مقاطع فيديو السلامة أو اتبع تعليمات الحفر.

7-ارتداء ملابس وأحذية مريحة.

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