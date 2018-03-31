القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 02:31 م

صحة الدقهلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لـ«شم النسيم»

الدكتور سعد مكي
الدكتور سعد مكي
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2111961

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية داخل نطاق المحافظة، والتأكيد على الانضباط والتواجد للأطباء والعاملين وفرق الانتشار السريع؛ استعدادًا لاستقبال احتفالات شم النسيم ابتداء من الغد.

واجتمع اليوم وكيل صحة الدقهلية مع مديري الأقسام الحرجة بالمستشفيات، بحضور الدكتور هاني جميعة مدير إسعاف الدقهلية، والدكتور هبة الشريف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، للتأكيد على النقل الآمن للمريض ورفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات.

وأكد «مكي» توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم بكافة المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق محافظة الدقهلية.

وشدد على انعقاد غرفة الأزمات بديوان المديرية على مدار الساعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة الأمر، وذلك حرصًا على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين خلال فترة الأعياد.

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