كامل عبد الجليل: نتطلع إلى التعاون مع مكتبة الإسكندرية

قال كامل عبد الجليل، رئيس مكتبة الكويت الوطنية، إن لمكتبة الإسكندرية مكانة خاصة بين كل المكتبات العربية، مشيرًا إلى أن لها الريادة التي يسجلها التاريخ لتبرهن على مكانة الحضارة.



جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة.



وأشار إلى أن الكويت تطلع إلى مزيد من التعاون من مشاريع مشتركة مع مكتبة الإسكندرية في مجال الأعمال الفنية المتخصصة التي يحتاجون فيها إلى الخبرة المصرية، قائلًا: «سنبحث كيفية وضع تنفيذ الأولويات لبعض المشاريع الكويتية على أرض الواقع».



وأوضح أنهم يتطلعون إلى مزيد من التعاون بين الكويت ومكتبة الإسكندرية لما لها من خبرة كبيرة، مشيرًا إلى أن مشروع البوابة الإلكترونية الشامل للمكتبات العربية إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مكتبة الإسكندرية.