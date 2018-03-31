نائب يقترح إنشاء نفق بطلخا لمواجهة التكدسات المرورية

تقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروة، باقتراح إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإنشاء نفق بمدينة طلخا للحد من التكدس المرورى بشارع صلاح سالم.



وقال فليفل إن مدينة طلخا أصبحت تعاني من تكدس مروري شديد، خاصة عقب إنشاء كوبرى طلخا الضوئى الجديد المار من أعلى المزلقان مرورًا بالشارع، والذى أصبح يصب بكامل طاقتة بشارع صلاح سالم، فضلًا عن عدم قدرة الشارع على استيعاب السيارات المارة باعتباره الشريان الوحيد المؤدى إلى مدينة المنصورة.



وأضاف فليفل أن الشارع بأكلمه أصبح غير متوافر به أى دورانات، ومن ثم إذا أراد السائق السير بالجهة الأخرى فيضطر للخروج منها لمدينة ناحية المنصورة والدخول مرة أخرى ما يتسبب فى زحام شديد، وجاء المقترح بإنشاء النفق لتسهيل حركة المرور وخلق سريان جديد يتيح الحد من الأزمة المرورية.