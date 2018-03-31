كريم فهمى يحقق مفاجأة بإيرادات «على بابا»

حصد فيلم «علي بابا» من بطولة الفنان كريم فهمى، إيرادات مميزة خلال ثلاثة أيام من عرضه بدور العرض السينمائى، حيث وصلت كل إيراداته الكلية إلى 951 ألف جنيه بعد أن حقق فى اليوم الأول 141.5 ألف جنيه وفي اليوم الثانى 333 ألفًا وأمس حقق 477.5 ألف.



وينافس الفيلم في موسم شم النسيم أمام أفلام «قسطى بيوجعنى» لهانى رمزى، و«نورت مصر» لبيومى فؤاد، وفيلم «الخروج عن النص» لمحمد نجاتى.



«على بابا» بطولة كريم فهمى، وأيتن عامر، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وصبرى فواز، ودارين حداد.



