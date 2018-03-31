برلمانية: مناقشة «نقل جثامين المصريين بالخارج» على رأس أولوياتنا

أكدت غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن أولى الخطوات البرلمانية خلال الفترة المقبلة، هي استكمال مناقشة مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج، قائلة: «إنه تمت مناقشة المشروع في 3 لجان نوعية قبل بدء الانتخابات الرئاسية والإجازة البرلمانية».



وأشارت في تصريح لـ «الدستور»، إلي أنه تم إدخال بعض التعديلات على القانون وهو ما ستتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حقوق وكرامة المواطن المصري في الخارج، مضيفة أن القانون جاء سعيا لحقوق كرامة المصريين في الخارج وتشريع نص يحفظ لهم الحقوق في الوفاة وخاصة أن أغلب المصريين لا يتحملوا أعباء تلك المصاريف ويضطر ذويهم للانتظار بالأسابيع حتى وصول الجثمان.



وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن القانون يكفل في حالة الوفاة بسهولة ويسر نقل الجثمان من خلال إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج، ويكون تحت إشراف وزارة الخارجية، وتحصل رسوم بسيطة على جواز السفر.