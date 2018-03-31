«السيسي» يفوز في الانتخابات الموازية.. و«الإرهابية» تلتزم الصمت

سقوط وهزيمة.. تلك هي أوضاع الجماعة الإرهابية، بين خطوة وأخرى، من مساعيها في إسقاط مصر وتشوية بين دول العالم، حتى جاءت أخر انتهاكاتها بحق الشعب المصري، حين حاولت الجماعة الإرهابية، في إثارة التوتر والقلق حول مصر، بزعمها إنتخابات رئاسية موازية للانتخابات التي شهدتها مصر، خلال الأيام الماضية، لكي تبعث من خلالها صورة إلى العالم، أن الانتخابات في مصر ليست بقدر الكافي من النزاهة والشفافية.



الجماعة الإرهابية والانتخابات الرئاسية المصرية من إمريكا

13 مارس، إنطلاقة مزاعم صفي أبو زيد، أحد قيادات الجماعة الإرهابية، المقيم في أمريكا، مع بعض النشطاء التابعين لتلك الجماعة، التي زعموا من خلالها عن عقد انتخابات رئاسية مصرية موازية للانتخابات في مصر، من مقر إقامتهم في أمريكا.



الانتخابات بالتصويت الإلكتروني والرقم القومي

تتمادى الجماعة الجامعة الإرهابية، في حربها المسيئة بحق مصر، حين عمدت إلى إقامة انتخابات رئاسية موازية، والتي قررت أن تكون عبر موقع الكترونين ستقوم الجماعة بإطلاقه من أجل الانتخابات، ويتم التصويت الإلكتروني المزعوم، بدءًا من 16 مارس الحالي حتى 28 مارس، حيث يقوم الشخص بالتصويت برقمه القومي لضمان التصويت مرة واحدة وأنه تُعلن نتيجتها يوم 30 مارس.



الانتخابات الموزاية وإنقسام الجماعة

بين مؤيد ومعارض، هكذا كان الحال داخل الجماعة الإرهابية، التي اعترض بعضها على فكرة الانتخبات الرئاسية الموزاية معللين ذلك بأنه تأكيد على شرعية الحكم في مصر، الأمر الذي يرفضونه بشكل تام، بالإضافة إلى اعتراضهم على عدم إدراج اسم المعزول محمد مرسي ضمن المرشحين كي يصوت له التابعين للجماعة الإرهابية، بينما حصلت الفكرة على تأييد البعض الأخر الذي وجدها السبيل على زعمهم في زيف الانتخابات الرئاسية في مصر.



الانتخابات الموازية والمفاجأة الكبرى

بالرغم من المحولات المستميتة من قبل الجماعة الإرهابية، على الوقوع بمصر، وتشويه الانتخابات الرئاسية الرسمية بها، إلا أن الانتخابات الموازية تكشف ألاعيبهم السيئة ومخططاتهم الخبيثة ضد مصر، حين كشفت نتائج الانتخابات الموازية عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر، من بين قائمة انتخابية وضعتها الجماعة تضمنت 6 أشخاص أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أحمد شفيق والمحامي خالد علي، وموسى مصطفى موسى، الأمر الذي تمكن من القضاء على ادعاءات الجماعة الإرهابية حول زيف الانتخابات الرئاسية الرسمية في مصر.



الجماعة الإرهابية ومبررات فوز السيسي في الانتخابات الموازية

الجماعة الإرهابية وما لها من مبررات لكي تخفي أكاذيبها وإدعاءاتها، حيث خرجت لكي تقول أن الموقع قد تعرض للاختراق، من قبل البعض، لكي تصدر النتيجة لصالح «السيسي»، الأمر الذي يكشف ألاعيبهم وزيف أعمالهم الخبثية تجاه مصر.



