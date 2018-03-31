محافظ القاهرة يشيد بدور رؤساء الأحياء في الانتخابات

أشاد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بجهود رؤساء الأحياء في إعداد اللجان الانتخابية وتجهيزها خارجيا وداخليا لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بيسر وبسهولة وكذلك متابعتهم المستمرة خلال فترة التصويت مما أدي إلي عدم حدوث أي مشاكل او معوقات تؤثر علي سير العملية الانتخابية، وأصدر المحافظ تعليماته برفع كافة اللافتات وأثار العملية الانتخابية مع إعادة الشئ لأصله وإصلاح وترميم الأرصفة والشوارع.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ مع رؤساء الاحياء بحضور نوابه، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والعميد محسن صلاح الدين السكرتير العام المساعد، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.