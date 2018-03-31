القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 02:24 م

محافظ القاهرة يشيد بدور رؤساء الأحياء في الانتخابات

صوره من الحدث
صوره من الحدث
مصطفى عبدالله
dostor.org/2111952

أشاد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بجهود رؤساء الأحياء في إعداد اللجان الانتخابية وتجهيزها خارجيا وداخليا لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بيسر وبسهولة وكذلك متابعتهم المستمرة خلال فترة التصويت مما أدي إلي عدم حدوث أي مشاكل او معوقات تؤثر علي سير العملية الانتخابية، وأصدر المحافظ تعليماته برفع كافة اللافتات وأثار العملية الانتخابية مع إعادة الشئ لأصله وإصلاح وترميم الأرصفة والشوارع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ مع رؤساء الاحياء بحضور نوابه، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والعميد محسن صلاح الدين السكرتير العام المساعد، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة يشيد بدور رؤساء الأحياء في الانتخابات
محافظ القاهرة يشيد بدور رؤساء الأحياء في الانتخابات
محافظ القاهرة يشيد بدور رؤساء الأحياء في الانتخابات
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