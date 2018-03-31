محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بمراجعة كافة الكنائس

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة،في اجتماعة الدوري برؤساء الأحياء بمراجعة كافة الكنائس بالقاهرة ونظافة الشوارع المؤدية لها والتأكد من كفاء الإنارة العامة بها بمناسبة عيد القيامة المجيد والإشغالات والمخلفات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع مع التأكيد علي تغطية محيط الكنائس بكاميرات خارجية خاصة بالمحلات والمباني العامة.



وشدد المحافظ علي ضرورة عمل أكمنة للسيارات النقل والكارو التي تقوم بإلقاء مخلفات الهدم بالشوارع وضبطهم وتحويلهم للنيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم مع التحفظ علي السيارة النقل أو السيارة الكارو وعدم الإفراج عنهم إلا بعد سداد الغرامات المقررة.