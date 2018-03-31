القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 02:24 م

نهال عنبر: بقيت مجنونة بسبب «فوق السحاب»

الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر
محمد قدري
dostor.org/2111950

أنجزت الفنانة نهال عنبر تصوير نصف مشاهدها من أحداث مسلسلها الرمضانى الجديد «فوق السحاب» من بطولة النجم هانى سلامة، والمقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل عبر القنوات الفضائية، على أن تستكمل باقى مشاهدها بالعمل خلال الفترة المقبلة.

وقالت «عنبر» فى تصريحات صحفية إن دورها بالعمل يحتوى على توليفة متنوعة ما بين الدراما والكوميدى، خاصة أنها تركيبة غريبة، عليها فهى سيدة غريبة الأطوار، وتلعب دور والدة «نزار» الذى يلعب دوره الفنان وائل عبدالعزيز.

وأشارت إلى أنها تعجبت كثيرًا حينما قام المخرج رؤوف عبدالعزيز بعرض هذه الشخصية عليها، خاصة أنها بعيدة عنها ودور غير متوقع أن يتم عرضه عليها وتقوم بتقديمه، وهذا الأمر أكثر ما جذبها في الشخصية لكونها تحتوى على تحدٍ كبير بالنسبة لها، مؤكدة أنها احترمت في رؤوف عبدالعزيز المغامرة والإصرار اللذين يستحوذان على تفكيره في تقديم الممثلين المشاركين في العمل في أدوار غريبة عليهم وغير متوقع أن يشرعوا فى تقديمها، كما أنه مخرج لدية رؤية وفكر جديدين وسيصبح من أكبر مخرجى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت «عنبر» أنها تتوقع للمسلسل نجاحًا باهرًا، خاصة في ظل نجم محترم مثل هاني سلامة يعمل دائمًا على مساعدة الآخرين وتقديم يد العون لهم هذا إلى جانب أنه سيطل على الجمهور بشكل جديد وشخصية مختلفة تمامًا عنه ولوك مميز، موضحة أنها المرة الأولى التى تتعاون فيها معه ومع كل فريق العمل، ولكنها مستمتعة جدًا بهذا التعاون الذى يسيطر عليه جو من الحب والود بين جميع المتواجدين فيه.

«فوق السحاب» بطولة النجم هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، نهال عنبر، عفاف شعيب، منى عبدالغني، ميرنا نور الدين، شادى ألفوس، وتونى ماهر، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجي لمالكها تامر مرسي.

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