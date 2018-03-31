هيثم الحاج علي: معارض الإسكندرية تمثل اصطفافا ثقافيا

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن المعارض الثلاثة المتواجدة في الاسكندرية هي ثلاثة أجنحة لمعرض واحد وتمثل اصطفافا ثقافيا في مرحلة مهمة من عمر الوطن تحتاج تكاتف كل الجهود.



جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب،بخضور الدكتور محمد سلطان المحافظ والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.



وأضاف: نحتاج إلى دعم الهوية العربية والإسلامية ودعم ونشر الهوية في هذا الوقت الدقيق الذي نواجه فيه اخطارا في الداخل وعلى الحدود.