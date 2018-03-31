470 «كُشك» بالقاهرة تنتظر الإزالة ووقف المقاهي غير المرخصة

شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، خلال اجتماعه الدوري برؤساء الأحياء ومديري المديريات، على إزالة كافة الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص من شوارع القاهرة واستكمال أعمال الإزالة لـ 470 كشكا ما زالت مقامة حتى الآن مقابل 640 كشكا تم إزالتها.



وذلك مع استمرار الحملات على المقاهي غير المرخصة أو المخالفة لاشتراطات الترخيص وتجاوز المساحات المحددة لها ورفع كافة الإشغالات من الشوارع وتطبيق القانون يخدم وإعادة الانضباط لشوارع القاهرة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ مع رؤساء الأحياء بحضور نواب محافظ القاهرة واللواء محمد الشيخ السكرتير العام والعميد محسن صلاح الدين السكرتير العام المساعد والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.