اليوم.. مصطفى عاطف يطرح ألبومه «كأنى معاك»

يستعد المنشد مصطفى عاطف، لطرح ألبومه الغنائى «كأنى معاك»، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفى بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.



الألبوم يتضمن 12 أغنية، 11 منها دينية، وأغنية أخرى للأفراح.



مصطفى عاطف من مواليد المحلة الكبرى 1990، وأصغر عضو مجلس إدارة بنقابة الإنشاد الديني، طالب علم أزهرى، أتم حفظ وتلاوة القرآن الكريم بسن الحادى عشر، ملتحق بكلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر، يقوم حاليًا بتقديم برنامج «باب الخلق» على راديو إنيرجي 2018، بالإضافة إلى إنشاده مجموعة كبيرة من الابتهالات المعروفة منها «قمر، صليت عليه، ومن مكة للمدينة».