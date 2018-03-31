انتحار ربة منزل بسبب مرض زوجها بالفشل الكلوي في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالاسكندرية، التصريح بدفن جثة ربه منزل قامت انتحرت لمرورها بحالة نفسية سيئة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقي اللواء مصطفي النمر، مساعد الوزير مديرأمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بوجود سيدة في منتحرة داخل عقار سكنها رقم 21 شارع العقباوي بمنطقة شدس.



وبالإنتقال والفحص تبين أن الشقة بالطابق الثالث بالعقار محل البلاغ ووجود جثة قاطنتها «ص.م.ح»، 52 سنة، موظفه، مٌعلقه بحبل من البلاستيك مُثبت طرفه الأخر بنجفة صالة الشقة ترتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين إصابتها بسحجات حول الرقبة.



وبسؤال شقيقها أيد ما جاء بالفحص وقرر بقيام شقيقته المذكوره بالإنتحار شنقًا لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرض زوجها بالفشل الكلوي ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

