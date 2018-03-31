القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 02:23 م

انتحار ربة منزل بسبب مرض زوجها بالفشل الكلوي في الإسكندرية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2111946

قررت نيابة الرمل أول بالاسكندرية، التصريح بدفن جثة ربه منزل قامت انتحرت لمرورها بحالة نفسية سيئة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي اللواء مصطفي النمر، مساعد الوزير مديرأمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بوجود سيدة في منتحرة داخل عقار سكنها رقم 21 شارع العقباوي بمنطقة شدس.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الشقة بالطابق الثالث بالعقار محل البلاغ ووجود جثة قاطنتها «ص.م.ح»، 52 سنة، موظفه، مٌعلقه بحبل من البلاستيك مُثبت طرفه الأخر بنجفة صالة الشقة ترتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين إصابتها بسحجات حول الرقبة.

وبسؤال شقيقها أيد ما جاء بالفحص وقرر بقيام شقيقته المذكوره بالإنتحار شنقًا لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرض زوجها بالفشل الكلوي ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

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