«الصحفيين» تفتح باب الحجز للأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين بدء تلقى طلبات الزميلات والزملاء أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج (برنامج كامل)، للموسم الحالي (1439هـ -2018م).



وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق (7/4/2018) ولمدة أسبوعين تنتهي الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق (21/4/2018).



وقالت اللجنة في بيان لها، إن النقابة ستقوم بتنظيم بعثة الحج ضمن حجاج المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، مع مراعاة تطبيق الشروط التي وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.



وذكرت اللجنة أن الأولوية للزملاء الصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة، أو الاستفادة عن طريق النقابة من رحلات الحج، ويتم الاختيار وفق القواعد المقررة، وهى بالترتيب التالي:



1 - أرامل الزملاء الصحفيين

2- الصحفي المسافر بمفرده.

3- الصحفي المرافق لوالدته.

4- الصحفي المرافق لوالده.

5- الصحفي المرافق لزوجته.



واختتمت النقابة أن الطلبات تقدم للأستاذ عصام عبدالمنعم، بالدور الثالث بمبنى النقابة، على أن يتم الإعلان عن الأسماء التي تنطبق عليها القواعد، ورسوم الحج لاحقا.





