محافظ القاهرة يجتمع مع رؤساء الأحياء لبحث تأمين الكنائس

اجتمع صباح اليوم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مع رؤساء الأحياء، لبحث استعدادات محافظة القاهرة لاحتفالات «أحد السعف»، الأخوة الأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد، وذلك لتأمين الكنائس والوصول لأعلى مظاهر للسرور في عيد الأقباط.



كان أناب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، لحضور احتفال بطريركية الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد المقام بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس صباح غدًا، الساعة 10.30 صباحًا، برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان، مطران الأرمن الأرثوذكس.



