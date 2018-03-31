ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة

صرح ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لميناء دمياط، بأن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي بضائع عامة، و3 سفن حاويات، فيما غادرته سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف أن قطارًا غادر الميناء بحمولة 1337 طن قمح، بالإضافة إلى 84 سيارة نقل محملة بـ3888 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 174471 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 23227 طنًا.



وشملت حركة الصادر من الميناء 4400 طن ملح و4926 طن فوسفات و3300 طن يوريا.