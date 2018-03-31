القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 01:24 م

موسكو: سنتخذ إجراءات مماثلة ردًا على تفتيش طائرتنا فى لندن

الطائرة الروسية في
الطائرة الروسية في لند
وكالات
dostor.org/2111835

أعلنت موسكو، إمكانية اتخاذها إجراءات مماثلة تجاه شركات الطيران البريطانية، إذا لم تقدم لندن توضيحًا حول أسباب تفتيش طائرة روسية في مطار هيثرو الدولي بلندن، أمس الجمعة.

وقال مصدر في وزارة النقل الروسية، اليوم السبت،: "في حال عدم تقديم التوضيحات اللازمة، سيعتبر الجانب الروسي هذه التصرفات تجاه طائرتنا غير قانونية، وسيحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه شركات الطيران البريطانية".

وقالت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، إن مركز تنسيق شئون سلامة الطيران في روسيا، بصدد الاستفسار حول أسباب تفتيش طائرة شركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" في مطار هيثرو الدولي مؤخرًا.

يُذكر أن السلطات البريطانية لم تقدم أي مبررات لتفتيش الطائرة الروسية، وحرمت أفراد الطاقم من حضور التفتيش، في تصرف وصفته الخارجية الروسية بـ"الاستفزازي".

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