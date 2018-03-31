موسكو: سنتخذ إجراءات مماثلة ردًا على تفتيش طائرتنا فى لندن

أعلنت موسكو، إمكانية اتخاذها إجراءات مماثلة تجاه شركات الطيران البريطانية، إذا لم تقدم لندن توضيحًا حول أسباب تفتيش طائرة روسية في مطار هيثرو الدولي بلندن، أمس الجمعة.



وقال مصدر في وزارة النقل الروسية، اليوم السبت،: "في حال عدم تقديم التوضيحات اللازمة، سيعتبر الجانب الروسي هذه التصرفات تجاه طائرتنا غير قانونية، وسيحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه شركات الطيران البريطانية".



وقالت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، إن مركز تنسيق شئون سلامة الطيران في روسيا، بصدد الاستفسار حول أسباب تفتيش طائرة شركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" في مطار هيثرو الدولي مؤخرًا.



يُذكر أن السلطات البريطانية لم تقدم أي مبررات لتفتيش الطائرة الروسية، وحرمت أفراد الطاقم من حضور التفتيش، في تصرف وصفته الخارجية الروسية بـ"الاستفزازي".



