العثور على رضيع فى «شيكارة» بالشرقية

عثر فلاح على طفل حديث الولادة بأرضه الزراعية، أثناء عمله بالأرض الزراعية، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد عثور أحد الأهالى، فلاح، بقرية الحاجر بمركز فاقوس، على طفل حديث الولادة بأرضه الزراعية، بعد أن لاحظ تجمع الكلاب حول شيكارة ملقاه بأرضه، وبعد إبعاد الكلاب أخذ الشيكارة وسمع بكاء طفل بداخلها، وتم تسليمه للشرطة.



وتم تحرير محضر برقم 8286 إداري مركز فاقوس لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.