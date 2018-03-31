تفاصيل مفاوضات انضمام «أبو تريكة» لقناة الأهلى

دخلت قناة الأهلى فى مفاوضات جدية مع الكابتن محمد أبو تريكة، للظهور على شاشاتها فى إطار الخريطة البرامجية الجديدة للقناة.



وقالت مصادر فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن «أبو تريكة» يفاضل حاليًا بين عرضى قناة الأهلى وأون سبورت، رغم تأكيدات قناة الأهلى مؤخرًا بعدم وجود مفاوضات، وأضافت المصادر أن قناة «أون» تنتظر عودة «أبو تريكة» لمصر، للإعلان عن هذه المفاوضات بشكل رسمى، حيث تتكتم أنباء هذه الصفقة، وتتعمد نفيها لحين وصوله.



وأشارت المصادر إلى أن «أبو تريكة» أقرب إلى التوقيع لقناة أون سبورت، خاصة وأن المقابل المادى المعروض من قبل إدارة القناة يفوق عرض قناة الأهلى بشكل كبير.