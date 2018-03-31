القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 01:17 م

«الاستثمار»: 16 مليار دولار حجم تمويل مشروعات تنمية سيناء

سحر نصر
سحر نصر
هيام النحاس
dostor.org/2111825

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم السبت، تعليقا على قرار إنشاء منطقة حرة فى نويبع بجنوب سيناء، إن القرار مهم ويدخل ضمن خطط تنمية سيناء، كما يكتسب أهمية مضاعفة فى ضوء أن منطقة نويبع الجديدة هى أول عودة لإنشاء المناطق الحرة بعد توقف طويل، إذ كانت آخر منطقة حرة أنشأتها مصر فى العام 2005.

وأكدت أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التى تستفيد من حوافز قانون الاستثمار الجديد الصادر مؤخرا، وتشمل 50% إعفاء ضريبيا من التكلفة الاستثمارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، موضحة إن حجم التمويل لمشروعات تنمية سيناء يبلغ 16 مليار دولار، نصفهم توفرهم الدولة المصرية، والنصف الآخر من الجانب السعودي.

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