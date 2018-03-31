القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 01:16 م

احتجاجات فى كاليفورنيا بسبب مقتل أمريكى أسود برصاص الشرطة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات
dostor.org/2111824

واجه نحو 200 متظاهر، شرطة مكافحة الشغب فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الجمعة، ومن المنتظر خروج المزيد من الاحتجاجات، اليوم السبت، بعدما جاء تقرير تشريح جثة أمريكى أسود متعارضًا مع رواية الشرطة التي أردته قتيلًا بالرصاص رغم أنه كان أعزلًا.

ورفع المحتجون لافتات ورددوا اسم القتيل، ستيفون كلارك، 22 عامًا، لدى تجمعهم أمام مبنى البلدية في سكرامنتو قبل أن يتوجهوا فى مسيرة بشوارع البلدة القديمة التي تعج بالحانات والمطاعم والسائحين.

ومُنع أكثر من 80 من أفراد الشرطة ودوريات الطرق السريعة فى كاليفورنيا المحتجين من السير في أحد الطرق السريعة.

جدير بالذكر أن مقتل كلارك هو الحلقة الأحدث في سلسلة عمليات قتل بالرصاص، تعرض لها أمريكيون سود على يد الشرطة، مما تسبب في خروج احتجاجات بأنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وإثارة جدل وطنى بشأن الانحياز داخل النظام الأمريكي للعدالة الجنائية.

وذكرت الشرطة أن كلارك كان يتحرك باتجاه أفراد الشرطة بطريقة تنطوى على تهديد عندما أطلقوا النار عليه، وتظهر ملابسات الواقعة في لقطات لكاميرا كانت بحوزة شرطي، وكشفت الشرطة النقاب عنها، الأربعاء الماضى.

وأظهر تقرير تشريح جثة كلارك تعرضه لست طلقات فى ظهره وواحدة في أحد جانبي جسده وأخيرة في قدمه.

وقال بنجامين كرمب، أحد المحامين عن عائلة كلارك: "هذا التشريح المستقل يؤكد أن ستيفون لم يكن يشكل تهديدًا للشرطة وأنه قتل في حادثة قتل بدم بارد جديدة على يد الشرطة في ظل ظروف مريبة على نحو متزايد".

وقالت إدارة شرطة سكرامنتو، في بيان لها، إنها لن تدلي بمزيد من التعليقات على هذه القضية إلا بعد الإعلان عن نتائج تقرير التشريح الرسمي الذي يصدره الطبيب الشرعي للمقاطعة ومراجعة مدعي الولاية والمدعين المحليين لما حدث.

وقال المدعي العام لكاليفورنيا زافييه بيكيرا، إن محققي الولاية سيشرفون على التحقيق وسيراجعون إجراءات وممارسات إدارة الشرطة.

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