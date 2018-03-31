لجنة سيادية تتفقد مطار القاهرة وقرية البضائع

كشف مصدر أمنى مسئول بشرطة ميناء القاهرة الجوى، عن قيام مسئولي هيئة الرقابة الإدارية وجهات سيادية أخرى بالتفتيش على المطار وقرية البضائع فى جولة تفقدية استغرقت عدة أيام.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن اللجنة رصدت عدم تشغيل بعض الأجهزة التى تم شراؤها خلال المرحلة الماضية وبعض الملاحظات البسيطة بمبنى الركاب رقم 2.



وأشادت اللجنة بكافة الإجراءات الأمنية والتأمينية التى يتم ابتاعها بجميع صالات السفر والوصول وقرية البضائع.



وأشار المصدر إلى أن مطار القاهرة الدولي اجتاز كافة التفتشيات الأمنية الأمريكية والبريطانية والأوروبية والكندية والإماراتية خلال المرحلة الماضية، لافتا إلى أن تلك الوفود لم تبدى أية ملاحظات جوهرية او تعليقات او كتابة تقارير حول سبل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بالمطار.