ضبط «عصابة» يتزعمها أميني شرطة لسرقتهم مخزن مخدرات بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من أميني شرطة وعاطل، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط بإدارة مكافحة المخدرات، ومداهمتهم مخزن مخدرات ببولاق الدكرور، واستيلائهم علي كمية من مخدر الحشيش، بالاشتراك مع آخرين.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد انتحال عدد من الأشخاص صفة ضباط بإدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، ومداهمتهم مخزن ملك عاطل يدعي " عاطف. ك "، واستيلائهم على كمية من مخدر الحشيش، لبيعها لحسابهم.



كشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين بينهم 4 أمناء شرطة، ثلاثة منهم مفصولين، ومحامى وعاطل، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على اثنين من أمناء الشرطة، أحدهم يعمل بقسم شرطة إمبابة، وعاطل، وجارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، للقبض علي المتهمين الهاربين.



تحرر محضرا بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت سرعة ضبط المتهمين الهاربين.

