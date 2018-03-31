مصدر أمني بمطار القاهرة ينفي ضبط أمناء شرطة حاولوا تهريب مخدرات

نفى مصدر أمني مسئول بشرطة مطار القاهرة الجوى، ما تردد حول كشف كاميرات المراقبة بالمطار لأميني شرطة أثناء تهريبهما مواد مخدرة لصالح أحد الركاب.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه منذ فترة زمنية بعيدة تم القبض على بعض عناصر الشرطة بالمطار أثناء محاولات تهريب أدوية بشرية ونقود مالية إلى الخارج، حيث تم التحقيق معهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم.



وأكد المصدر أن جميع الأجهزة والإدارات والقطاعات العاملة بشرطة المطار تعمل بكل جهد للعمل على كشف جميع محاولات التهريب بكافة أنواعها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد باعتبار مطار القاهرة هو البوابة الرئيسية لدخول البلاد، لافتا إلى أن جميع الوفود الأمنية الأجنبية التى قامت بالتفتيش على المطار خلال الفترة الماضية أشادت بكافة الإجراءات ويقظة ضباط وأفراد الشرطة.