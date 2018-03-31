أقباط بني سويف يستعدون للاحتفال بـ«أحد الشعانين»

يستعد العشرات من الأقباط بمحافظة بني سويف، للاحتفال بأحد الشعانين والمعروف بـ«أحد السعف»، وذلك بعد دخول السيد المسيح مدينة أورشليم بفلسطين، حيث تبدأ الاحتفالات بتأدية الصلوات والتواجد في الكنائس والمطرنيات.



كما شهد محيط الكنائس والأديرة بقرى ومراكز المحافظة انتشارًا لباعة «سعف النخيل»، تزامنًا مع الاحتفالات، وأقبل الأطفال وأسرهم على الشراء.



في سياق متصل، شددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، من الإجراءات الأمنية المشددة بمداخل ومخارج الكنائس، بعد غلق كافة الشوارع الموجود بها الكنائس والمطرانيات، بمختلف مدن وقرى المحافظة، كما قامت الأجهزة الأمنية بوضع متاريس مرورية، وحظر مرور السيارات، والدراجات البخارية، والتأكد من هوية المارين، وسيارات كشف المفرقعات لتامين الكنائس.