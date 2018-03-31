بالصور.. سقوط 5 أبراج كهرباء في الوادي الجديد

سقطت 5 أبراج كهرباء للضغط العالي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، نتيجة العواصف الترابية التي ضربت المحافظة على مدار الأيام الماضية.



وتسببت سقوط هذه الأبراج فى فصل التيار الكهربائي عن منطقة شرق العوينات وتوشكى، فيما أكد عدد من العاملين بهذه المناطق أن الكهرباء مقطوعة عنهم لليوم الرابع على التوالى.



وكان قطاع الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد أكد فى وقت سابق البدء فى عملية إصلاح الأعطال التى خلفتها العواصف الترابية وإصلاح أعمدة الإنارة التى سقطت داخل المدن.



وشهدت محافظة الوادى الجديد يوم الأربعاء الماضى عواصف ترابية شديدة ضربت القرى والمدن وأدت إلى خسائر كبيرة وإغلاق كافة الطرق السريعة.