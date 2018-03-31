إحالة المتهمين بسرقة سلاح ميري من ضابط للمحاكمة بمصر القديمة

أحال المستشار محمد الطمباري، ٤ متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين، والتعدي على ضابط، وسرقة سلاحه الميري، إلى المحاكمة الجنائية.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء مرور ضابط شرطة على كورنيش النيل بمنطقة المنيل هجم عليه ٤ متهمين يستقلون "ميكروباص" كونوا عصابة لسرقة المواطنين، بحيث يكون كمينا للمواطنين وعندما صعد للميكروباص رفعوا عليه أسلحة بيضاء وسرقوا متعلقاته الشخصية من أموال وأوراق، ولكن تبين أن بحوزته سلاح ميري، وحال مقاومتهم تعدوا عليه بالضرب.



وتبين إصابته بكدمات متفرقة في الوجه والجسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

