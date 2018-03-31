البرلمان: مكافحة جرائم المعلومات لا تهدف لغلق مواقع التواصل

قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا يهدف إطلاقًا إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، "تويتر"، إنما يهدف إلى تنظيم العمل في كل ما يتعلق بتقنية المعلومات.



وأفاد "زيدان"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت للاستماع إلي أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بأننا لا نستهدف حجب آراء المواطنين، مشيرًا إلى أن جلسة الاستماع المنعقدة اليوم أكبر دليل على عدم وجود نية بالرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي عبر القانون، لاسيما أننا نتحدث عن التزامات وواجبات مقدمي الخدمة.



وأكد أمين سر لجنة الاتصالات، أهمية المادة الخاصّة بتجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة في هذا الصدد، خاصة أنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات الخاصة بالأمن القومي، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بأبعاد الأمن القومي لا تحدثني عن شيء آخر".



وأشار إلى أهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، كما أنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، أمن المعلومات، الإعلام الإلكتروني.