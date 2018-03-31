القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 01:07 م

اليابان تتوقع إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا نوويًا قريبًا

وزير الخارجية الياباني،
وزير الخارجية الياباني، تارو كونو
وكالات
dostor.org/2111805

أعلن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية على الأرجح تستعد حاليًا لإطلاق صاروخ نووي جديد قريبًا.

وقال كونو: "حاليًا يتم حفر نفق، بالقرب من مكان إجراء الاختبار النووي السابق، كوريا الشمالية تستعد للاختبار التالي".

وأعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق، عن موافقتها على إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية، في 27 أبريل القادم، بشأن السلاح النووي.

كما أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأنه: "يمكن حل مشكلة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في حال استجابت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا ووفرتا الأجواء المناسبة للسلام، والاستقرار مع اتخاذ إجراءات تدريجية ومتزامنة من أجل تحقيق السلام".

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