القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 01:06 م

«الصحة» تبدأ أكبر مسح طبى لـ3 أمراض بجانب فيروس سى «غدًا»

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2111804

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق أكبر مسح طبي في العالم لفحص المصريين من 3 أمراض بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى ٢٠٢٠.

وقال مجاهد فى تصريح لـ«الدستور»، إن هناك تغييرًا جذريًا فى استراتيجية عمل مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى بدءًا من غد الأحد، حيث سيتم إجراء فحوصات إضافية لجميع المترددين على مراكز الفحص ضد 4 أمراض، والتى تشمل قياس ضغط الدم، والسكر العشوائى للاكتشاف المبكر لمرضى السكرى، وقياس الطول والوزن وكتلة الجسم للاكتشاف المبكر للسمنة، بالإضافة إلى فحص فيروس سى.

وأكد، أنه سيتم الاستفادة ببيانات المواطنين لوضع خريطة صحية لمصر، وأن مرض السمنة أصبح من أخطر الأمراض التى تهدد حياة المواطنين، ويعتبر مرض العصر بجانب السكر والضغط، لذلك أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لتلك الأمراض للكشف المبكر عنها وعلاجها قبل تفاقم أزمتها، حرصًا منها على حياة المواطنين.

وأوضح، أن المسح الطبي لفيروس سى بذلك سوف يشمل المسح عن 4 أمراض، ليكون أكبر مسح على مستوى العالم، ويستهدف 43 مليون مواطن خلال عامين والانتهاء منه 2020، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 19 إلى 59 عامًا، وهى الفئة التي جاء في نتائج تقارير البنك الدولى أنها الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والتى بلغت حوالي 50 مليون مواطن، وفقًا لتقرير البنك الدولي.

وأشار، إلي أنه تمت إضافة ١٨٠ مركزًا جديدًا فى وحدات الرعاية الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، لاستقبال راغبى الفحص، ليرتفع إجمالى عدد المراكز والقوافل ٢٦٦ موقعًا، وذلك بدءًا من أول شهر أبريل القادم، وذلك لضمان الانتهاء من المسح فى موعده، لافتا إلي أن وزارة الصحة لديها مخزون استراتيجى من كواشف فيروس سى، وفحص السكر العشوائى يكفى حتى نهاية يونيو.

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