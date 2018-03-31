القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 01:06 م

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في «خلية الزيتون الأولى» لـ 3 أبريل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2111803

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، باليوم السبت، رئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، لـ 3 أبريل لإعادة المرافعة عن المتهم مصطفى نصر مصطفى.

ويواجه المتهمون عدة تهم: منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها، الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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