تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في «خلية الزيتون الأولى» لـ 3 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، باليوم السبت، رئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، لـ 3 أبريل لإعادة المرافعة عن المتهم مصطفى نصر مصطفى.



ويواجه المتهمون عدة تهم: منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها، الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

