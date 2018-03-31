القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 01:03 م

علاء السبع: خفض سعر الفائدة «بشرة خير» لقطاع السيارات

علاء السبع
علاء السبع
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
dostor.org/2111800

أشاد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة "السبع أوتوموتيف"، ووكيل سيارات "بيجو" الفرنسية الجديد، وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرف التجارية بالقاهرة، بقرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع بواقع 1 %.

وأكد "السبع"، في تصريحات خاصة للدستور، أن ذلك القرار سيؤثر إيجابيا في مبيعات السيارات في مصر لاعتمادها بشكل رئيسي على سعر الفائدة على الإقراض والتي تصل 17.75 % متوقعا انخفاض معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 2- 3 % خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يسير في الطريق الصحيح وأن مصر تتجه نحو الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن تحقيق معدلات نمو كبيرة سيتم خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر حتى عام 2022 بعد سياسة الدولة رفع الدعم بالتدريج حتى تصبح مصر دولة قوية اقتصاديًا.

ولفت إلى أن خفض الفائدة سبب تراجع معدلات التضخ واتجاه البنوك لتشجيع المستثمرين والصناع علي ضخ استثمارات جديدة وزيادة حجم الإقراض، موضحا أن خفض أسعار الفائدة لحوالي 12 % سيدفع الصناعة للنمو بشكل كبير.

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